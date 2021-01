Il Napoli bene fece a non partire per Torino il giorno della gara con la Juve. E questo perché già il giorno prima, sabato 3 ottobre, l'Asl Napoli 1 glielo aveva vietato. Male invece ha fatto la giustizia della Federcalcio a non considerare "gli atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi, anche perché applicativi di una Circolare emergenziale del Ministero della Sanità", che si richiama al famoso Protocollo istituito per riprendere il campionato di serie A al termine del primo lockdown .

Dunque secondo il Collegio di Garanzia, "la SSC Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimanda, con riferimento alla procedura da osservare in caso sia accertata la positività al COVID19 di un calciatore, alla Circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della ASL territorialmente competente; la quale in presenza di un caso positivo, fornisce informazioni e indicazioni chiare, anche per iscritto, sulle misure precauzionali da attuare ed eventuale documentazione informativa generale sull’infezione da SARS-CoV-2, comprese le modalità di trasmissione, gli interventi di profilassi necessari, le istruzioni sulle misure da attuare in caso di comparsa di sintomatologia e la descrizione dei possibili sintomi clinici".

