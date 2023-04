Juve-Napoli. Spalletti si prende lo scudetto: «Ti ripaga di tutti i sacrifici»

«Quando vinci partite importanti come questa contro avversari forti porti a casa un mattone importante per la vittoria finale». Luciano Spalletti trattiene il sorriso a stento in tv con il suo Napoli a un passo dallo scudetto: «I calciatori hanno fatto un po’ di festa nello spogliatoio, quando c’è la vittoria all’ultimo minuto poi è ancora più bello. Alla squadra ho fatto i complimenti, abbiamo giocato una buona partita al di là di qualche leggerezza. Dopo l’eliminazione dalla Champions è stato difficile: ti vengono sempre in testa tanti pensieri, meglio di così era complicato fare» spiega a fine partita a Dazn.

«Se si è tutti insieme e tutti bravi le gioie sono il doppio e i dolori si prendono meglio» continua Spalletti. «Abbiamo giocato la partita che volevamo giocare stasera, poi gli episodi fanno la differenza nonostante la tua volontà e il tuo lavoro. Ma voler fare sempre alla stessa maniera alla fine ti premia. Questa squadra ha fatto sempre le cose per bene e merita il primo posto in classifica. Vittoria matematica? Ogni tanto mi guardo alle spalle, non ho viaggiato mai posto finestrino o in prima classe, sono sempre andato in autostop. Trovarsi qui a vincere questo scudetto ti ripaga di tutti i sacrifici fatti. Ogni tanto mi prendono in giro perché vado con le scarpe da gioco in panchina, ma quanto ho sofferto da bambino perché non potevo permettermele me lo ricordo ancora. È stata una strada difficile».