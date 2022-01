Napoli autoritario in casa Juve: nessuno ha tirato più degli azzurri

Il pareggio finale lascia anche un po' di amaro in bocca, ma le condizioni che hanno accompagnato il Napoli di Luciano Spalletti a Torino contro la Juventus impreziosicono il punto guadagnato. Una prestazione che sa di autorità, come confermato anche dai dati di Opta Italia: il Napoli, infatti, è la seconda squadra in grado ad effettuare più di 10 tiri allo Stadium contro la Juventus in un primo tempo di Serie A, dopo la Lazio nell'agosto 2013. Numeri che dimostrano l'ottima prova degli azzurri beffati solo dal gol di Chiesa nella ripresa.

