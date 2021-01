Una partita da 10 e lode, nonostante l'assenza dei tifosi e un periodo storico angustiato dal covid. Juventus-Napoli è la sfida per eccellenza, una Supercoppa italiana che si godrà non solo a casa nostra ma in giro per il globo. Il mondo mediatico punterà i riflettori sul Mapei Stadium di Reggio Emilia e tutti i 5 Continenti si sono assicurati una copertura televisiva per l'evento.

LEGGI ANCHE Juventus-Napoli è Pirlo vs Gattuso: «Ci rifaremo dopo il ko con l'Inter»

Come riportato dal sito ufficiale del club azzurro, sarà previsto il collegamento delle maggiori Nazioni Europee, Inghilterra, Spagna, Germania, Romania, Portogallo, Olanda, Danimarca, e quelle centro-sudamericane quali Argentina, Brasile Bolivia, Colombia, Cile, Messico, Uruguay e Venezuela. Collegamenti anche da Cina, Giappone, Canada, Stati Uniti, Australia, oltre, tra gli altri, gli Stati africani di Angola, Burundi, Camerun, Costa d'Avorio, Kenia, Guinea, Senegal, Uganda, Zambia e Zimbabwe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA