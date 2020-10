Arriva il tanto atteso esito dei tamponi ok casa Napoli, un esito che fa sorridere per il momento il club azzurro, che non deve registrare altre positività al covid dopo quelle di Piotr Zielinski e Eljif Elmas venute a galla prima del caos di Juventus-Napoli.

«Mancano solo due tamponi in elaborazione tra quelli effettuati ieri. Tutti quelli processati sono negativi al Covid-19» si legge dal comunicato del club. Mancano quindi ancora due responsi.

