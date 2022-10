Kadioglu, il Napoli va in Turchia ma servono 25 milioni di euro

Il nome era già rimbalzato dalla Turchia qualche settimana fa, ma a quanto pare l'interesse del Napoli per Ferdi Kadioglu si concretizza sempre più: secondo quanto riportato dal portale turco Sporx, infatti, emissari di mercato del club sarebbero stati la scorsa domenica a Istanbul per assistere più da vicino al calciatore durante il big match tra il Besiktas e il suo Fenerbahce, gara in cui ha giocato quasi per 90 minuti.

I report arrivati a Giuntoli e Spalletti sul centrocampista tuttofare 23enne (di nascita olandese ma nazionalità turca) sarebbero stati ancora una volta molto positivi: il club azzurro ha Kadioglu nel mirino da un po' e sembrerebbe pronto anche a una prima offerta nelle prossime settimane. Nel contratto del centrocampista turco non ci sono clausole, ma le vie del mercato tra Napoli e Fenerbahce sono già esplorate dopo gli arrivi nelle ultime stagioni prima di Elmas e poi di Kim Min-Jae, qualche mese fa. Il club turco sa che il calciatore è seguito da vicino anche da Ajax e Siviglia e spera di dare vita a un'asta: base di partenza 25 milioni.