Kaio Jorge, il Santos rilancia: «Crediamo ancora nel rinnovo»

Sembra essersi raffreddata nelle ultime settimane la pista che avrebbe potuto portare il 19enne Kaio Jorge a Napoli già in questa estate di mercato. L'attaccante brasiliano vuole ancora l'Europa e, visto il contratto in scadenza a dicembre, è seguito da tanti club, ma il Santos non vuole lasciarlo andare via facilmente.

«Non siamo un supermercato» ha specificato ai media brasiliani il presidente del club Andrés Rueda. «Kaio Jorge vuole andare in Europa ma io non mi sono ancora arreso, gli abbiamo fatto una importante proposta di rinnovo e stiamo parlando con i suoi agenti». Per il calciatore nelle ultime ore è passato in vantaggio il Milan, ma Napoli e Juventus restano interessate.