L'interesse del Napoli per Michal Karbownik è ormai cosa nota anche in. Ilconosce le voci di mercato e - da quanto riportato da Sport Express - è già stato chiaro anche con gli azzurri: «In questo momento non ci sono offerte e non c'è nulla di concreto. Ilconosce già le nostre richieste per il calciatore» si legge nel virgolettato del club riportato dal portale polacco.L'impressione è che ilnon voglia velocizzare le cose, magari provando a ricavare ben più di queiche ad oggi sono l'incasso record di sempre del club sul mercato. Conin ascesa la cifra potrà essere superata senza dubbio, ma il Napoli non parteciperà a nessun'asta ora né nelle prossime settimane, anche se potrebbe spingersi senza alcun problema verso un'offerta a due cifre in estate.