Zedadka, la prima volta in Serie A: «Orgoglioso di questa maglia»

Luciano Spalletti aveva parlato di lui nelle ultime conferenze: «Mi sarebbe piaciuto andare avanti in Coppa Italia per mostrarvi un po' quello che può fare lui così come altri calciatori in rosa». Ma anche senza Coppa, Karim Zedadka ha trovato la sua prima volta in campionato, nel finale della gara persa contro la Lazio: «Dispiaciuto del risultato di ieri sera, ma orgoglioso di avere potuto fare i miei primi minuti in Serie A con questa maglia nel nostro stadio. Grazie per il vostro sostegno infinito» ha scritto l'esterno algerino sui social dopo l'esordio.