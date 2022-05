Karlsson chiama il Napoli: «Vediamo dove posso arrivare»

Tra i nomi accostati al mercato del Napoli anche quello di Jesper Karlsson, attaccante dell'AZ Alkmaar del 1998 che si è ben messo in luce quest'anno in Eredivisie. Un futuro lontano dall'Olanda non sarebbe così impensabile per lo svedese che gioca nel ruolo fino a oggi di Insigne: «Napoli? Non so. Sicuramente ho dei sogni e delle ambizioni» ha spiegato l'attaccante.

Il calcatore dell'AZ non chiude a un trasferimento la prossima estate. «Quando ho firmato con l’AZ non sapevo dove sarei arrivato oggi. Voglio migliorare e vedere fino a che punto posso arrivare, l’ho sempre sperato. Ho fatto due buone stagioni qui, vedremo cosa succederà adesso» le sue parole nell'intervista rilasciata a Fotbollskanalen in patria. Quest'anno Karlsson ha segnato 15 gol in campionato.