L'attaccante del Monaco Keita Balde è stato in vacanza in Campania in questi giorni e dopo la gara di coppa Italia del Napoli contro l'Inter è andato a salutare il suo amico e compagno di nazionale in Senegal Koulibaly. Ha postato poi una foto su Instagram per omaggiare il centrale del Napoli con un bellissimo messaggio in francese: «L'amicizia solida non passa».