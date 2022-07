Kepa al Napoli, parte l'assalto ma serve l'aiuto del Chelsea

Inviato a Castel di Sangro

Sistemata la questione difesa, adesso resta il nodo portiere. Non è un mistero che dopo l'addio di Ospina il Napoli sia alla ricerca di un nuovo numero 1. Certo, al momento c'è Alex Meret, campione d'Europa un anno fa con l'Italia e oggi pronto a raccogliere (finalmente) l'eredità del colombiano tra i pali del Napoli. Sì, perché fino ad oggi l'italiano ha fatto fatica a trovare spazio perché tenuto spesso ai box da infortuni che ne hanno ritardato sistematicamente l'inserimento a pieno regime. Con l'addio di Ospina, però, la porta del Napoli sarebbe interamente affidata alle sue mani, ma il club sta valutando una duplice ipotesi per sostituire il colombiano.

La più suggestiva porta il nome di Kepa che è stato il portiere più costoso della storia del calcio, essendo arrivato al Chelsea dall'Athletic Bilbao per 80 milioni nel 2019. Dopo essere stato titolare nei primi due anni sotto la gestione Sarri (nonostante il celebre scontro durante la finale di Coppa di Lega 2019, quando il tecnico sostituì il portiere prima dei rigori finali), Kepa ha perso il posto a vantaggio di Mendy raccogliendo solo una decina di presenze nelle ultime due stagioni. Sotto contratto con i londinesi fino al 2025, Kepa arriverebbe a Napoli solo con la formula del prestito e una significativa partecipazione degli inglesi al pagamento dell'ingaggio, che supera i 9 milioni di euro netti. Per questo l'operazione è di non facile realizzazione e potrebbe andare in porto solo nelle battute finali del mercato. Peraltro l'arrivo di Kepa potrebbe anche far saltare il rinnovo di Meret che invece sembrava essere oramai a un passo dalla definizione. L'italiano, infatti, vuole avere maggiori garanzie dal punto di vista tecnico e l'arrivo di un portiere titolare potrebbe fargli cambiare idea sul futuro e prendere la decisione di andare altrove. Su tutte ci sarebbe il Torino, pronto a inserirsi per l'italiano. In tal caso, però, il Napoli dovrebbe andare nuovamente sul mercato e cercare un vice per Kepa. Questo ruolo potrebbe essere affidato a Sirigu.

Diversa, invece, la questione se dovesse arrivare il brasiliano Neto. Anche lui è oramai ai margini al Barcellona e per tanto l'idea di tornare in Italia - seppur con il ruolo di vice Meret - gli andrebbe più che bene. Il Napoli lavora sotto traccia per provare a concludere il colpo in vista dell'inizio del campionato.

Continuano a farsi sempre più insistenti i sondaggi da parte del West Ham per Zielinski e Fabian. I due centrocampisti azzurri sono entrati nel mirino degli Hummers già da qualche settimana ma il Napoli resiste agli assalti, o almeno ci proverà fino a quando dall'Inghilterra non dovessero arrivare delle offerte davvero irrinunciabili. Solo in quel momento Giuntoli si muoverebbe per un sostituto, il cui nome è stato già individuato in Barak del Verona.