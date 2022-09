Kepa e il Napoli, era tutto vero: «Ma il Chelsea ha voluto tenermi»

«Ho avuto la possibilità di lasciare il Chelsea in estate, c'erano delle trattative con altre squadre, ma il club mi ha sempre dato la sua fiducia». Kepa Arrizabalaga si racconta ai microfoni di El Larguero, al termine di un'estate che l'ha visto protagonista, anche se non come avrebbe voluto. Alla fine è rimasto a Londra con il Chelsea dove ora si giocherà il posto con Mendy.

«Il Chelsea ha sempre voluto che facessi parte della squadra anche per questa stagione» ha aggiunto il portiere basco, che in estate era stato concretamente vicino anche al Napoli, alla ricerca di un portiere «Abbiamo analizzato la situazione tante volte, alla fine sono felice di aver scelto di restare e di poter ancora essere in questo grande club».