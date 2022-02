Kepa lascia il Chelsea, Napoli e Lazio pronti all'offerta

Lascerà con ogni probabilità il Chelsea a fine stagione, ma il ritorno in Spagna sembra essere escluso. Quale futuro per Kepa Arrizabalaga Revuelta? Il portiere spagnolo dei Blues ha ormai capito che le porte dei Blues non possono essere aperte con le gerarchie di Tuchel che vedono ampiamente in vantaggio Mendy e spera di poter ritrovare continuità altrove. La Serie a può essere un'occasione? Sì, secondo quanto riportato da Fichajes in Spagna: per il portiere di Ondarroa ci sarebbero Lazio e Napoli che possono approfittare della sua uscita da Londra.

La Lazio di Sarri perderà Reina a fine anno e ha bisogno di rinnovare il pacchetto di portieri. Kepa ha già incrociato l'allenatore toscano proprio nell'anno ai Blues, arrivati insieme a Londra: con Sarri aveva giocato da titolare sia in Premier League che nell'Europa League poi vinta. Il Napoli, invece, saluterà Ospina a fine anno, ma il discorso Meret è ancora tutto da registrare. Kepa oggi è valutato 10 milioni di euro e ha un contratto con il Chelsea fino al 2025.