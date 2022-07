Kepa al Napoli, intesa col Chelsea: pagheranno tre quarti dell'ingaggio

Il Napoli fa sul serio per Kepa Arrizabalaga, il portiere spagnolo del Chelsea che è l'obiettivo numero uno per la porta. Secondo Sky Sport, il club azzurro e il Chelsea hanno raggiunto una base d'intesa per il pagamento dello stipendio dell'ex Athletic: club inglese dovrebbe pagare tre quarti dello stipendio del portiere spagnolo.

Oggi, infatti, Kepa guadagna 9 mln a a stagione a Londra, cifra insostenibile per le casse azzurre. Manca, però, ancora l'intesa tra Chelsea e Napoli relativi ai bonus. Il club inglese vorrebbe due bonus da 1,5 milioni di euro per l'ok definitivo alla trattativa.