Kessié via dal Barcellona? Ci pensa anche il Napoli

Avrebbe del clamoroso, ma non sarebbe poi così impossibile: Franck Kessie e il Barcellona, una storia d'amore che non è mai esplosa del tutto ancora e un futuro incerto per tutti. Il centrocampista ivoriano aveva scelto i blaugrana la scorsa estate, dopo lo scudetto con il Milan in Italia e un contratto terminato con i rossoneri, una scintilla mai scoppiata, però, con l'ivoriano che fin qui non ha ancora convinto l'ambiente blaugrana e Xavi.

Proprio per questo il suo futuro potrebbe già essere lontano da Barcellona: secondo i media spagnoli, gli agenti di Kessié hanno già incontrato la dirigenza blaugrana per discutere del suo futuro. Sul piatto ci sarebbero due opzioni: prestito già a gennaio o darsi un'altra occasione almeno fino a giugno. E le antenne delle big d'Europa si sono drizzate: tra gli interessamenti di Inter e Tottenham ci sarebbe anche quello del Napoli che il calciatore lo aveva seguito già ai tempi dell'Atalanta e che potrebbe anche non confermare il prossimo anno Demme e Ndombelé, oggi in prestito.