Keylor Navas al Napoli, la doppia strada per arrivare al sì

Keylor Navas è fermo ai box nel Psg: non è stato convocato per la sfida di domenica scorsa contro il Lille per un fastidio alla zona lombare, due giorni di riposo per lui a curarsi presso le strutture di Camp des Loges, dove si allena la squadra parigina: in giornata è previsto un altro consulto medico.

Donnarumma, intanto, è sempre più saldo come numero uno del Psg che ha stravinto 7-1 in trasferta con il Lille, la terza goleada di fila dopo quelle con Clermont (5-0) e Montpellier (5-2) e quella in Supercoppa francese contro il Nantes (4-0). Le gerarchie sono chiare, Navas quest'anno al Psg farebbe il secondo, situazione sicuramente non ideale per l'esperto portiere che a novembre giocherà i Mondiali con il Costarica. Il Napoli, quindi, rappresenta una prospettiva di interesse, una squadra dove potrebbe ancora essere protagonista sia in campionato che in Champions. Il problema è l'ingaggio (9 milioni a stagione), Navas ha il contratto per altri due anni con il Psg e il suo agente Mendes che dovrà andare a trattare la buonuscita con il club parigino: questa strada rappresenterebbe una delle due possibili soluzioni per sbloccare poi l'affare. Navas infatti chiuderebbe così le pendenze economiche con il Psg e poi andrebbe a ragionare con il Napoli sul nuovo contratto (un biennale) alle cifre che rientrano nei parametri del club azzurro. Questa è la settimana decisiva ma c'è ancora bisogno di tempo perchè il Napoli attende sviluppi del discorso tra Psg e Navas per poter poi piazzare l'affondo decisivo. La seconda soluzione sarebbe rappresentata da un prestito annuale al Napoli con la condivisione dell'ingaggio tra le due società e una partecipazione consistente in tal senso da parte del Psg. La scelta del club azzurro è caduta sul portiere costaricano, Kepa del Chelsea rappresenta l'alternativa, trattativa anche questa non semplice per l'ingaggio alto dello spagnolo. Quest'estate è arrivato Sirigu come secondo. Meret ha giocato da titolare le prime due partite di campionato, la sua posizione è ancora aperta a tutte le soluzioni ed è collegata all'arrivo o meno di Navas.

Discorso da definire tra Napoli e Psg per Fabian Ruiz: il club azzurro valuta il centrocampista spagnolo 30 milioni. Fabian Ruiz è sul mercato e interessa a Galtier, il tecnico del Psg, ma ci sarà bisogno che i due club trovino un punto di convergenza. E poi il Psg attende di vendere qualche altro elemento in rosa prima di piazzare l'affondo decisivo: tra gli esuberi c'è Paredes che è nel mirino della Juve, una trattativa ancora da definire. Quella dello spagnolo è l'ultima uscita prevista. Resteranno a Napoli i giovani Zerbin e Gaetano e procede verso la permanenza anche Ounas.