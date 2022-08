Keylor Navas al Napoli, giorni caldi: ADL aspetta la scelta del portiere

Il tempo stringe. E mai con in questo caso, il tempo gioca tutto dalla parte del Napoli. Il club azzurro, infatti, non ha fretta di chiudere per il portiere. Perché il suo numero uno ce l'ha già. Si tratta di Alex Meret che ha un contratto in essere fino al 2023 e per tanto non si muove da qui. O almeno non si muoverà fino a quando tutti i tasselli del puzzle azzurro non andranno a incastrarsi nel modo giusto.

Nessun mistero: il Napoli è sulle tracce di un altro portiere. Un numero che possa essere sostituto, ma anche alternativa a Meret. Ecco perché la fretta non c'è. I nomi che circolano sono sempre gli stessi due da oramai un mese: Keylor Navas e Kepa. Il costaricense, però, è il pole, anche perché lo spagnolo del Chelsea sembra essere nettamente staccato nella volata tra due portieri che vedono Napoli come la principale opportunità per rilanciarsi. Ecco, questo è il punto. Navas in particolare è alla ricerca di un'occasione di riscatto. A Parigi le suo quotazioni sono scese vertiginosamente durante l'estate dove è avvenuto a tutti gli effetti il sorpasso da parte di Donnarumma. Nell'arco della scorsa stagione, infatti, c'era stata l'alternanza tra i due, mentre adesso l'italiano è diventato il titolare inamovibile della porta parigina. E allora Navas ha iniziato a guardarsi attorno con insistenza. A quel punto il Napoli si è interessato all'argomento e si è fatto sotto. L'intesa di massima c'è, così come il gradimento. Solo che resta ancora da limare un dettaglio tutt'altro che trascurabile: l'ingaggio. Attualmente Navas prende dagli sceicchi del Psg circa 15 milioni lordi di euro, cifra improponibile per quello che è il monte ingaggi del Napoli. Ecco perché si lavora oramai da giorni per trovare l'intesa. Il Psg difficilmente sarebbe disposto a versare parte dello stipendio al portiere e così dovrebbe essere Navas a fare uno sforzo. Le ragioni di una rinuncia importante da parte sua sarebbero di natura tecnica. Arrivare a Napoli vorrebbe dire assicurarsi un posto al prossimo mondiale con la sua Costa Rica. Sì, tutto gira attorno a quello. Restare fermo questi mesi non gli garantirebbe una convocazione certa, seppur in patria sia una sorta di eroe nazionale. Al Maradona, invece, avrebbe la possibilità di giocare con continuità, di tenere ancora i due piedi in Champions e farsi trovare pronto per l'appuntamento in Qatar. Più passa il tempo, più si avvicina la dead line della fine del calciomercato e meno chance ci sono per Navas di trovare una via d'uscita dal Psg. Su questo punta il Napoli. Una strategia attendista che potrebbe portare il portiere costaricense ad accettare l'offerta azzurra e trasferirsi a Napoli tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Solo a quel punto, poi, il club azzurro potrebbe prendere in considerazione la possibilità di accontentare Meret e cederlo altrove per fargli avere più spazio. Diversamente l'italiano resterà alla base e si potrà iniziare a discutere con il suo entourage delle possibilità di rinnovo in vista della scadenza del suo contratto.