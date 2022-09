Keylor Navas, retroscena dalla Francia: l'affare è saltato per 500mila euro

Sembrava tutto pronto e invece non è andata come tutti si aspettavano. Keylor Navas resta al Paris Saint Germain, il portiere costaricano sarà il vice di Donnarumma e proverà a convincere Galtier per ritagliarsi uno spazio importante in stagione.

Navas sembrava a un passo dal Napoli, un affare saltato per appena 500mila euro: secondo quanto riportato da L'Equipe, infatti, tale era la somma che mancava all'accordo tra il portiere e il club parigino sulla buonuscita richiesta prima di poter firmare con gli azzurri.