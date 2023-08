A volte ritornano. Tra i due “litiganti”, rispunta Max Kilman nel casting del Napoli per la sostituzione di Kim Min-jae nel pacchetto arretrato. Il gigante del Wolverhampton del resto era e resta in cima alla lista dei desiderata di Rudi Garcia per affiancare Rrhamani al centro della... difesa. Finora però la trattativa aveva vissuto di strappi, tra alti e bassi complice il tira e molla relativo alla valutazione del cartellino del possente difensore inglese di origini ucraine. Inizialmente i Wolves, infatti, avevano fissato la cifra a 40 milioni di euro, facendo ritirare il Napoli in attesa di condizioni migliori. Intanto che lo scouting azzurro si guardava intorno ecco la possibile svolta per arrivare al gigante 26enne (194 centimetri di stazza). A quanto pare infatti, il club inglese – su pressione dello stesso giocatore che vorrebbe cimentarsi nel campionato italiano e soprattutto in Champions League - ha aperto al prestito oneroso con obbligo di riscatto.

L'operazione avrebbe un valore totale di 30 milioni di euro circa. L'ultimo ostacolo adesso è rappresentato dai manager del difensore che chiedono un bonus al Napoli all'atto dell'accordo. Aurelio De Laurentiis nicchia, ma intanto si tratta. Kilman ha ancora due anni di contratto con i Wolves (scadenza 2026): è un difensore mancino che eventualmente può adattarsi anche sulla sinistra. Ma il ruolo che gli è cucito addosso è quello del centrale difensivo. Preciso, puntuale, pulito ed abile in marcatura nella passata stagione è stato impiegato senza soluzione di continuità tanto da Bruno Lage, quanto da Steve Davis fino ad arrivare a Julen Lopetegui: i tre allenatori che si sono avvicendati sulla panchina del Wolverhampton.