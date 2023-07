Kim al passo d'addio, il Bayern: «Vogliamo annunciarlo a breve»

Dopo Tuchel, anche la dirigenza del Bayern Monaco conferma il colpo Kim Min Jae. Stavolta a parlare è direttamente Jan-Christian Dreesen, nuovo amministratore delegato del club bavarese: «Kim è un giocatore eccezionale e un gran lottatore in campo, ci piacerebbe averlo con noi ma ancora non possiamo annunciarlo come acquisto ufficiale. Spero di poterlo fare nei prossimi giorni».

Parole che non lasciano nulla al caso e che fanno il paio con quanto detto qualche ora fa da Tuchel, allenatore del Bayern. La clausola di Kim al Napoli è stata già pagata secondo le tempistiche dettate dal club di De Laurentiis, ma le commissioni che pesano sull'affare stanno allungando i tempi di un affare in realtà già scritto.