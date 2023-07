Kim atteso al Bayern. Tuchel: «Vogliamo annunciarlo presto»

Il Bayern Monaco aspetta solo Kim Min Jae.

A certificarlo è anche lo stesso Tomas Tuchel, allenatore dei tedeschi: «Vogliamo sostituire bene Lucas Hernández e non è un gran segreto il nome di chi dovrebbe arrivare al suo posto. Per ora è meglio che io questo nome non lo faccia perché a volte potrebbe non aiutare nelle trattative, ma cercheremo di annunciarlo nei prossimi giorni» le parole dell'ex allenatore di Psg e Chelsea in conferenza.

Il difensore sudcoreano non è mai rientrato a Napoli dopo la sua prima e forse ultima stagione: al termine degli impegni, infatti, Kim è volato in Corea del Sud per espletare il servizio di leva obbligatorio previsto nel suo Paese, concluso solo dieci giorni fa.

La clausola rescissoria nel suo contratto sarà la leva per portarlo al Bayern prima della fine del ritiro di Dimaro.