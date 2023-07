Inviato a Dimaro Folgarida

De Laurentiis non ha nessuna fretta, né la mette al Bayern: Kim sarà presto a Monaco di Baviera, il coreano ha fatto la sua scelta, ha usato il Napoli come trampolino di lancio e ha accettato l'offerta da 7 milioni di euro per 4 anni del club tedesco. I 55 milioni saranno versati in queste, magari in una modalità che abbatterà i bonus spettanti ad agenti, intermediari ed ex club. Il tempo c'è e i legali sono al lavoro per perfezionare la documentazione. Ma tutto è fatto.

Tuchel lo considera già un suo tesserato e lo ha persino già incontrato dopo le visite mediche: «Vogliamo sostituire bene Lucas Hernandez e non è un gran segreto il nome di chi dovrebbe arrivare al suo posto. Per ora è meglio che io questo nome non lo faccia, ma cercheremo di annunciarlo nei prossimi giorni». De Laurentiis non si metterà di traverso, ma certo non ha apprezzato l'addio in fretta e furia del coreano. Ha prima detto sì al Manchester United, poi visti i problemi del club inglese, ha detto sì al Bayern. Insomma, non avrebbe senso trattenerlo con la forza: gli errori del passato, pesano sulle scelte del presente. Kilmar del Wolves, David Hancko, pilastro del Feyenoord, Jhon Lucumì del Bologna, Kevin Danso del Lens, Ko Itakura del Borussia Moenchengladbach e Roger Ibanez della Roma sono tra quelli che sono stati sondati con maggiore determinazione.

Osimhen e Kvara tengono sui carboni ardenti il Napoli. Ovvio, il pallino ce l'ha De Laurentiis ma è chiaro che le offerte monstre di Psg e del Newcastle possono anche destabilizzare. Intanto, nessuno si è fatto ancora vivo: il Psg lo ha fatto tramite l'agente di Victor, facendo intendere di essere disposto ad arrivare a circa 100 milioni mentre gli intermediari sauditi del Newcastle sono pronti ad andare all'assalto del georgiano. Le contromosse? De Laurentiis spera di tenere entrambi, ovvio, e fino ad adesso non sta facendo fatica a centrare l'obiettivo. Motivo per cui si muove lentamente alle ricerca di sostituti: l'impressione è che David del Lille sia il primo della lista in caso di addio del nigeriano. Sugli esterni, si muove qualcosa anche perché Lozano è in uscita. Ma per dove? Spaventa il suo ingaggio (e anche il suo infortunio: torna a settembre). De Laurentiis ha parlato con lui a bordo campo. Ha convocato i suoi agenti. O spalma l'ingaggio o deve cercare squadre. Intanto, si rifà calda la voce Bernardeschi: lascerebbe Toronto in caso di offerte italiane con i canadesi pronti anche ad accollarsi mezzo ingaggio dell'esterno ex Juventus. Calma.

Meluso sta prendendo visione del mondo Napoli: con Micheli c'è una vecchia conoscenza e ora va anche sfoltita la rosa piena zeppa di giovanissimi da girare in prestito. Intanto, arriva Gollini: 700mila euro il nuovo prestito alla Fiorentina. Con Meret, lo scorso anno, si è trovato a meraviglia. Problemi a trovare una sistemazione per Demme dopo l'improvviso altolà dell'Hertha Berlino: la sensazione è che il club tedesco voglia tornare alla carica tra qualche settimana. Chiaro, se il Napoli non vende, non compra. E questo vale anche per Zielinski: vuole la Lazio e vuole Sarri, Lotito non farà mai uno sgarbo a De Laurentiis, quindi vuole avere la certezza che il patron del Napoli lo consideri un vero esubero. E lo è. Ma servono 20 milioni per il suo cartellino. I sauditi dell'Al-Hilal sono ancora alla finestra. A centrocampo, Garcia ha escluso l'arrivo di Maxime Lopez, suo pupillo. La Fiorentina ha ascoltato la richiesta azzurra per Castrovilli. Piace il francese Lucas Tousart. L'ex Lione è in corsa: ha 26 anni, gioca nell'Hertha. Affari in alto mare ancora, insomma. Ma una certezza: il monte ingaggi non deve superare gli 80 milioni. Zanoli osservato speciale, ma se dovesse andare via è pronto Faraoni del Verona: costa tre milioni di euro.