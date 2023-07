Kim al Bayern è ufficiale: «Un sogno per ogni calciatore»

Dopo i saluti di Kim al Napoli, il Bayern Monaco annuncia ufficialmente l'acquisto di Kim Min Jae. Il difensore sudcoreano è stato annunciato dal club tedesco attraverso i suoi canali ufficiali con le prime immagini del calciatore in maglia Bayern. Kim si trasferisce in Germania dopo il pagamento della clausola rescissoria da oltre 50 milioni al Napoli di De Laurentiis: con i tedeschi ha firmato un contratto fino al 2028. Anche il Napoli ha salutato Kim dai propri canali ufficiali.

«Il Bayern è il sogno di ogni calciatore. Non vedo l'ora di vedere tutto ciò che mi aspetta a Monaco. Per me significa un nuovo inizio, crescerò qui» le prime parole di Kim Min Jae da nuovo calciatore del Bayern. «Nei colloqui con la dirigenza mi è stato mostrato chiaramente fin dall'inizio quanto fosse grande l'interesse per me. Il mio primo obiettivo è quello di giocare e avere continuità in campo. E voglio vincere il maggior numero possibile di titoli».