Inviato a Castel Volturno

Lo chiamano “The monster” perché quando sei alto 1,90 cm sei un gigante che sovrasta tutti ovunque nel mondo. Figurarsi in Corea. Kim oggi gioca ancora una volta titolare, l’unica cosa che sa fare da quando è a Napoli (ha saltato solo la gara di andata con lo Spezia e quella del maxi-turnover suicida con la Cremonese in Coppa Italia). Ora è alla ribalta sia nella sua Patria che nell’altro suo Paese a cui è legatissimo, la Turchia. Perché ha deciso di donare all’Unicef circa 80mila euro per i soccorsi ai bambini vittime del terremoto che ha sconvolto la Turchia e la Siria. Cosa che sarebbe passata inosservata se solo i referenti coreani dell’Unicef non lo hanno annunciato. «È un gesto straordinario». Il ragazzo che si fece i muscoli scaricando casse di frutta e in campo mai nessuno gli ha regalato niente. Non è facile stare lontano dalla propria terra c’è sempre un altrove che preme, che chiama. E lui davanti alle immagini strazianti che arrivano dalla Turchia e dalla Siria non ha esitato a voler dare una mano. Anche altri calciatori del Napoli - che però non vogliono farlo sapere - hanno donato dei fondi. Al Maradona, come in tutti i campi d’Italia, ci sarà un minuto di silenzio.



Kim Min Jae è sempre apparso come una persona umile dalle grandi proprietà umane. I giornali coreani hanno legato il gesto con i suoi trascorsi nel Fenerbahce. Ma è probabile che uno come Kim avrebbe donato all’Unicef 100 milioni di Won, circa 80 mila euro, ai bambini colpiti dal terremoto che ha devastato Turchia e Siria a prescindere. Due scosse spaventose con epicentro a Kahramanmaraş hanno causato grandi distruzioni in 10 province. The Monster oggi guiderà la difesa del Napoli contro la Cremonese: un talento esploso grande, 26 anni e che ora incanta Premier e Liga che, fino alla scorsa estate, quasi lo ignoravano. Il Mostro ha lasciato tutti senza parole. «Come ha fatto sapere il Comitato coreano per l’Unicef, i fondi saranno interamente utilizzati per progetti di emergenza per i bambini colpiti dal terremoto. Un gesto nobile, non da tutti, che conferma la grande umanità di Kim. Un difensore che è arrivato a Napoli con grande umiltà e che sin da subito è riuscito a farsi apprezzare in campo e fuori», hanno scritto, sperando in questa maniera di sollecitare altri aiuti economici per le popolazioni sconvolte dal sisma. Quello del coreano non è un gesto isolato: il difensore dell’Atalanta Demiral è sceso in campo nella raccolta fondi con le maglie donate da Messi a Ronaldo, da Mbappé a Haaland e Kane da mettere all’asta.

Uno dei vecchi amici di Kim Min Jae, Orange Ball, ha dichiarato: «Il giocatore sa che è solo un piccolo aiuto ma spera che anche questo gesto possa essere di sostegno a chi sta soffrendo. Auguriamo sinceramente alla Turchia, nostro paese gemello, di tornare a rinascere e di ritrovare una vita quotidiana serena». Lee Ki-cheol, segretario generale del Comitato coreano dell’UNICEF, ha dichiarato: «Tutti i coreani ricordano lo spirito combattivo e la passione di Kim Min Jae dimostrati ai Mondiali in Qatar. Giocando sul campo in rappresentanza della Corea, il meraviglioso aspetto di Kim Min Jae e la pratica della condivisione con i bambini nel villaggio globale oltre i confini nazionali, hanno fatto una grande impressione su tutti. Sono veramente grato per la sua sincera ospitalità e sostegno ai bambini turchi». Difficile restare indifferenti. I calciatori fanno beneficenza in silenzio. Ma colpisce la donazione, come il video di Spalletti a sostegno degli sfollati e delle migliaia di feriti. Kim è padre di un bimbo di poco più di tre anni ed è anche molto attivo nel social in particolare nei confronti della Purme Foundation, ente di cui è stato nominato ambasciatore e che aiuta i bambini disabili in Corea.