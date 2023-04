Kim dopo Maguire: Ten Hag ha chiesto uno sforzo allo United

L'ennesimo errore nella stagione di Harry Maguire è costato al Manchester United di Ten Hag l'eliminazione lo scorso giovedì dall'Europa League. Una sconfitta bruciante contro il Siviglia che ha fatto riaffiorare nervi tesi in casa dei Red Devils: l'allenatore degli inglesi, in queste ore, sembra aver già definito il mercato dei prossimi mesi chiedendo al club decisioni forti in estate.

Tra queste anche la cessione dello stesso Maguire, così come di altri elementi che non fanno più parte del suo progetto tecnico. Ten Hag ha chiesto allo United uno sforzo sul mercato per anticipare tutti e prendere Kim Min-Jae dal Napoli, come riportato dal Mirror: la clausola rescissoria permette agli inglesi di non avere concorrenza, ma serviranno circa 70 milioni di euro da destinare alle casse di De Laurentiis. I Red Devils sono anche in corsa per Osimhen, ma per il nigeriano il percorso sarà diverso e più articolato vista la grande concorrenza.