Kim Min-Jae al Napoli, fissate le visite mediche

Sempre più vicina la definizione dell'affare Kim Min-Jae al Napoli. Gli azzurri stanno per ufficializzare l'acquisto del difensore centrale sudcoreano per cui saranno pagati i circa 20 milioni di clausola rescissoria al Fenerbahce, squadra che un anno fa lo aveva portato in Europa dalla Cina. Come riportato da Sky Sport, ore decisive per definire alcuni dettagli e gli aspetti burocratici. Se tutto dovesse concludersi oggi, il difensore potrebbe arrivare già in Italia domani.

Il Napoli, infatti, già pianifica le visite mediche per Kim, che già da diversi giorni non ha solo salutato i compagni di squadra ma aspetta che tutto si concluda per il meglio per mettersi poi in viaggio verso l'Italia. Alla prima annata europea con la maglia del Fenerbahce, Kim Min-Jae - che il Napoli già seguiva un anno fa - ha collezionato 31 presenze e anche un gol nel campionato turco, 8 presenze tra Europa League e Conference League. In carriera conta anche 40 presenze con la nazionale.