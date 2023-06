Kim Min-Jae, il Bayern sorpassa tutti: tedeschi pronti a pagare la clausola

Non c'è più solo il Manchester United in prima fila per Kim Min-Jae: l'affare di mercato che sembrava ormai scontato vede una piccola novità rappresentata dal Bayern Monaco. Nelle ultime ore, infatti, i bavaresi sembrano essere passati in pole position nella corsa che porterà il difensore sudcoreano - il migliore dell'ultima Serie A - a lasciare Napoli dopo appena una stagione chiusa con lo scudetto, approfittando di quella clausola rescissoria da circa 70 milioni di euro prevista nel suo contratto.

Come confermato anche da SkyDe in Germania, la trattativa tra le parti sta procedendo e può decollare in maniera concreta. L'entourage di Kim ha già confermato al Napoli di De Laurentiis la volontà di lasciare l'azzurro pagando la clausola, una cifra che permetterà agli azzurri di reinvestire sul mercato. Lo United sembrava la squadra più accreditata ma il nuovo Bayern può chiudere l'affare lampo concretizzando il pagamento tra due settimane, quando la clausola sarà valida.