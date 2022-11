Kim Min-Jae va ko, il ct della Corea: «Decideremo domani»

«Si sta riprendendo. Domani guarderò la situazione e domattina deciderò». Così Paulo Bento, allenatore della Corea del Sud atteso domani dal secondo impegno in questo Mondiale in Qatar, parla di Kim Min-Jae, difensore del Napoli uscito malconcio dall'esordio nel torneo. Dopo l'esordio senza reti contro l'Uruguay, la Corea se la vedranno domani alle 14 contro il Ghana in un match che potrebbe valere una fetta di qualificazione.

Il difensore del Napoli aveva stretto i denti contro l'Uruguay, infortunatosi alla coscia nel secondo tempo. Un guaio muscolare che è anche un rischio. «Deciderò domani mattina se Kim Min-Jae sarà tra i titolari» ha continuato Bento in conferenza stampa, chiarendo che l'infortunio non è grave ma che va valutato per non peggiorare la situazione in vista dell'ultima gara del girone.