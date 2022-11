Manca una settimana all'esordio nel Mondiale per la Corea del Sud di Kim Min-Jae, un countdown partito con il compleanno del difensore del Napoli, ieri festeggiato a sorpresa dai compagni di squadra nel ritiro della nazionale. La prima gara di Min-Jae in Qatar sarà in casa: affronterà infatti l'Uruguay del compagno di squadra Mathias Olivera.