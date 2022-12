Kim Min-Jae lascia la Corea del Sud, folla in aeroporto: «Basta parlare di mercato»

Atteso a Napoli nel weekend, Kim Min-Jae è stato salutato per l'ultima volta dai tifosi sudcoreani che l'hanno seguito nell'ultima campagna mondiale della nazionale. Bagno di folla per il difensore azzurro che ha lasciato nelle scorse ore Seul ed è stato assalito dall'amore dei tifosi allo scalo di Incheon. «Basta parlare di mercato. Sono arrivato da appena sei mesi a Napoli, tutti questi rumors non fanno altro che disturbare» le parole dell'azzurro prima della ripartenza.