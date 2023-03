Kim Min-Jae allontana il mercato: «Penso solo allo scudetto»

«Sono concentrato sulla squadra piuttosto che sul mercato» taglia corto Kim Min-Jae, difensore del Napoli impegnato con la nazionale in questi giorni. «Mancano tante partite importanti ed in questo momento voglio concentrarmi solo sul Napoli. La stagione non è ancora finita, tutti dobbiamo essere ancora molto attenti. Il nostro obiettivo è vincere ogni partita».

Sul sudcoreano pesa quella clausola rescissoria che potrebbe far male al Napoli. «Ma al momento non mi preoccupano il Manchester United o le altre chiacchiere. Nelle ultime estati mi sono abituato ai rumor, poi sono sempre andato in squadre che nemmeno erano menzionate dalle voci di mercato. Penso solo al Napoli e alla stagione ancora lunga».