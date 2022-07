Kim Min-Jae e Bayindir, il Napoli prova due colpi dal Fenerbahce

Kim Min-Jae è pronto a trasferirsi a Napoli per indossare la maglia azzurra il prossimo anno, ma in queste settimane di trattative tra il club di De Laurentiis e i turchi del Fenerbahce non sarebbe stato il difensore sudcoreano l'unico argomento di discussione. Secondo quanto riportato dai turchi di A Spor, infatti, il Napoli avrebbe parlato con i gialloblu anche di Altay Bayindir, portiere turco che ha giocato da titolare durante l'ultima stagione.

Classe 1998, già nel giro della nazionale turca da anni, Bayindir sarebbe stato visionato dal Napoli che ha poi chiesto informazioni circa il suo eventuale trasferimento viste le necessità della porta azzurra. Sarà complicato, però, poter percorrere questa strada: l'estremo difensore turco sta per rinnovare con il Fenerbache fino al 2027 e sarà introdotta una clausola da 25 milioni di euro nel suo contratto.