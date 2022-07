Kim Min-Jae al Napoli? Il Fenerbahce annuncia la cessione

Sempre più lontano dalla Turchia il futuro di Kim Min-Jae, il centrale difensivo sudcoreano che è al primo posto nella lista della spesa di mercato del Napoli. Il difensore è conteso tra gli azzurri e il Rennes, con il Napoli che nelle scorse ore ha saputo superare i francesi ed è pronto a portare in Italia Kim, sostituto di Koulibaly nel pacchetto di difensori per Luciano Spalletti.

«La sua cessione è stata programmata. Ma è stata una sorpresa per me, l'ho saputo due giorni fa» ha spiegato Jorge Jesus, allenatore del Fenerbahce, in conferenza. «Purtroppo il nostro club non può farci nulla, non possiamo trattenerlo. Il club interessato a lui pagherà la clausola rescissoria presente nel contratto. È stato un duro colpo apprenderlo: abbiamo altri calciatori di ottimo livello, ma Kim ha qualità importanti» ha spiegato. Domani sera la gara di andata dei preliminari Champions contro la Dinamo Kiev, Kim non ci sarà. Il Napoli non ha ancora chiuso del tutto l'affare, ma cresce l'ottimismo delle parti per il sudcoreano in azzurro.