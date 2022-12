Kim Min-Jae diventa un fumetto per raccontare la sua storia

Da calciatore mondiale a fumetto. Kim Min Jae ora diventa a colori, protagonista di un'iniziativa globale che vede protagonisti alcuni tra i più grandi calciatori in circolazione. Il difensore del Napoli, infatti, è stato trasformato dalla piattaforma One Football in un emozionante libro digitale da collezione in stile fumetto, un libro in cui Kim racconta la sua storia, dalle origini in Corea del Sud fino all'arrivo in azzurro. Tra i protagonisti insieme a lui altri calciatori con una storia tutta da scoprire: Vinicius Jr, João Félix, Alphonso Davies, Serge Gnabry, Sadio Mané e Raphaël Varane.