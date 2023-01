Kim Min-Jae, il Liverpool chiama il Napoli dopo il ko di van Dijk

Anche il Liverpool sarebbe sulle tracce di Kim Min-Jae e l'interessamento rischia di diventare cosa più concreta già in queste settimane di mercato invernale. Il club inglese, infatti, ha perso in campo Virgil van Dijk, difensore olandese punto di riferimento per Klopp: «Spero che non sia un infortunio quello di Virgil. Abbiamo detto che non volevamo rischiare con il tendine del ginocchio dopo il trattamento. Virgil ha detto che stava bene, ma abbiamo sentito lo staff medico» le parole dell'allenatore dei Reds dopo la partita persa contro il Brentford.

Un problema fisico che potrebbe anche attivare i radar del mercato per il Liverpool, che quest'anno proprio non riesce a dare una sterzata alla sua stagione con troppa discontinuità in campo e qualche cosa da rivedere. Soprattutto difensivamente. L'assenza di van Dijk potrebbe riportare i Reds sul mercato e tra gli obiettivi più interessanti c'è anche il sudcoreano del Napoli, che piace anche al Manchester United e che ha già affrontato il Liverpool in Champions League quest'anno.