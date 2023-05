Kim Min-Jae, scudetto napoletano: «Mi chiedo se rivedrò mai più una festa così»

«Vincere lo scudetto è stato un traguardo sudato, ma alla fine senti tutto il duro lavoro che è valso qualcosa», parola di Kim Min-Jae, il difensore del Napoli campione insieme con i compagni

«Mi chiedo se riuscirò mai a rivivere le stesse scene in futuro, se rivedrò una festa del genere in vita mia. La vittoria è stata un’esperienza completamente nuova per me: tutte queste feste sono state una cosa nuova per me. Mi sono reso conto di aver vinto solo dopo aver visto la gente fare festa in campo».

Una città, Napoli, innamoratasi subito del sudcoreano: «Ringrazio i napoletani per il tanto affetto ma anche i tifosi coreani che mi hanno fatto sentire il loro calore da lontano o quando sono venuti qui» ha spiegato Kim alla tv coreana Kfa Tv. «A Napoli spesso vorrei pagare ma mi offrono tutto. Oppure di solito sul menu c’è un prezzo, ma loro ne scrivono un altro più basso per me.

Questo mi mette a disagio a volte ma mi fa anche capire il loro amore».