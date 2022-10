Napoli, Kim ringrazia Spalletti: «Grande, con lui posso migliorare»

Una partita da protagonista, ancora una volta, con in mano il premio di Mvp del mese di settembre in Serie A. Il Napoli non è riuscito a tenere la porta inviolata contro il Torino ma Kim Min-Jae continua a convincere gli addetti ai lavori. «Sono veramente felice di essere qui, questo è un grande club e per me è un sogno» ha detto a fine partita il difensore coreano.

A Dazn, Kim parla anche di Luciano Spalletti: «Per me è un grande allenatore, mi sta aiutando a migliorare sia nella fase difensiva che nella costruzione del gioco. Con lui so di poter crescere grazie al lavoro» ha detto il difensore napoletano.