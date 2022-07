Kim Min-Jae al Napoli è ufficiale: 2,5 milioni e clausola per l'estero

La lunga rincorsa di mercato è ormai conclusa: Kim Min-Jae è un nuovo calciatore del Napoli. Dopo le visite mediche di rito svolte ieri a Roma, il difensore sudcoreano è stato ufficializzato dal club azzurro in mattinata, andando a competere il pacchetto arretrato a disposizione di Luciano Spalletti. Kim ha firmato con il Napoli un accordo da cinque anni, con clausola da 45 milioni (valida solo per l'estero) e un ingaggio da circa 2,5 milioni a stagione. In azzurro prenderà il posto di Koulibaly, ceduto poche settimane fa al Chelsea.

Una lunga rincorsa anche per il Napoli, che Kim lo aveva già messo nel mirino un anno fa, prima del suo arrivo al Fenerbahce. Negli ultimi giorni del ritiro di Dimaro l’accelerata vincente: gli azzurri hanno superato il Rennes - che pure era a un passo dal calciatore - pagando al Fenerbahce l’intera clausola rescissoria da 20 milioni e facendo leva sulla voglia di Champions del calciatore sudcoreano. Che ieri ha già raggiunto in serata il ritiro azzurro in Abruzzo conoscendo già il gruppo e Spalletti.