Kim Min-Jae verso Napoli, non va in campo col Fenerbahce

Fuori squadra in attesa della cessione: Kim Min-Jae vede solo dalla tv il match del suo Fenerbahce contro la Dinamo Kiev, preliminare di Champions League, messo ormai ai margini dal club turco visto l'imminente passaggio al Napoli.

Gli azzurri hanno lavorato alacremente negli ultimi due giorni per poter chiudere in fretta l'acquisto: ormai ai dettagli l'accordo tra il calciatore e il club azzurro, pronti a dirsi sì. Il Napoli poi pagherà la clausola rescissoria, l'obiettivo del club è portarlo in preparazione a Dimaro.