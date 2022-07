Kim Min-Jae al Napoli, è fatta: lunedì le visite mediche a Roma

Si vede all'orizzonte il sì che il Napoli e Kim Min-Jae sono pronti a dirsi. Il club azzurro ha lavorato tanto nelle ultime 48 ore per chiudere l'affare, sostanzialmente definendo i dettagli di una trattativa che già da giorni pare conclusa alle parti. Kim non è più un calciatore del Fenerbahce già da settimane, ma si aspettano tutti i passaggi formali per poter volare in Italia.

Un volo atteso per la prossima settimana: se tutto andrà liscio in queste ore - come pare - infatti sarà lunedì la giornata indicata per le visite mediche del difensore sudcoreano, pronto a lasciare la Turchia e dirigersi a Roma come da tradizione. Di certo Kim sarà protagonista in ritiro: Luciano Spalletti lo attende già a Castel di Sangro per completare il pacchetto difensivo in attesa che il mercato si chiuda.