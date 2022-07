Kim Min-Jae è arrivato a Roma: visite mediche e firma con il Napoli

È pronto a sbarcare in Serie A Kim Min-Jae, il difensore sudcoreano prossimo a diventare un calciatore del Napoli. L’ex Fenerbahce atterrerà in Italia questa mattina dopo una lunghissima trattativa andata avanti tra Italia, Turchia e Corea nelle ultime settimane: il club di Aurelio e Laurentiis voleva Kim come sostituto di Koulibaly e alla fine ha chiuso il colpo nonostante le formalità importanti delle scorse ore.

Kim Min-Jae, 26enne sudcoreano, è pronto a legarsi alla maglia azzurra nei prossimi anni: il difensore è il quarto colpo dell’estate napoletana di mercato, il terzo in difesa dopo Olivera e Ostigard, già visti a Dimaro. Ora il difensore è atteso prima a Roma e poi a Castel di Sangro, seconda base del ritiro azzurro di questa estate: Luciano Spalletti è al lavoro per creare il nuovo Napoli e quello di Kim è l’arrivo che completa il pacchetto arretrato. Dopo le visite di rito, il difensore si trasferirà in Abruzzo per raggiungere la nuova squadra.