Kim Min-Jae, saluti al Fenerbahce: «Resterete la mia famiglia»

Primi saluti da calciatore de Napoli per Kim Min-Jae, il sudcoreano che ha dato appuntamento ai nuovi tifosi direttamente dal suo account Instagram. Il difensore ha anche salutato il Fenerbahce: «Mi avete regalato esperienza e amore. Ho dato tutto per il club che resterà la mia famiglia. Sarete per sempre nel mio cuore. Grazie ai tifosi e ai compagni» le parole di Kim.