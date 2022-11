Kim Min-Jae spaventa il Napoli: problema muscolare contro l'Uruguay

Paura prima, ansia poi per i tifosi del Napoli. Oggi in tantissimi erano quelli alla tv per godersi il match tra Uruguay e Corea del Sud, che in campo vedeva ben due azzurro come Olivera e Kim, e proprio Min-Jae ha fatto preoccupare i suoi sostenitori, anche a distanza.

Al 65’, infatti, il difensore sudcoreano si è accasciato al suolo dopo un problema di natura muscolare a seguito di una azione difensiva dei suoi: il centrale azzurro ha provato a inseguire il diretto avversario uruguaiano ma è caduto rovinosamente sul terreno di gioco. Un problema muscolare alla coscia sinistra che rischiava di metterlo ko, ma dopo l'intervento dei sanitari Kim è rimasto in campo stringendo i denti. Le sue condizioni saranno valutate al rientro in ritiro della Corea del Sud.