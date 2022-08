Kim Min-Jae ci ricasca: nuova versione di Gangnam Style

Doveva essere una serata di festa per Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli che celebrava ieri il compleanno in ritiro, è stata però anche la seconda serata di show personale per Kim Min-Jae, il difensore sudcoreano che si fa notare nuovamente sui social per la sua versione del brano sudcoreano Gangnam Style, molto apprezzato dai tifosi in rete. Il difensore azzurro si ripete e si prende la scena, immortalato da tutti i compagni.