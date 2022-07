Kim Min-Jae, video show in ritiro: balla e canta con Gangnam Style

C'è un rito di iniziazione in ritiro per tutti i nuovi volti, quello della musica: cantare (e, se vuoi, ballare) davanti al resto dei compagni alla prima cena, giusto per far cadere il velo di imbarazzo delle nuove conoscenze. Ma l'imbarazzo non sembra albergare in Kim Min-Jae, il sudcoreano appena arrivato in azzurro che ha partecipato alla tradizione dopo il match amichevole contro l'Adana Demirspor: il difensore azzurro si è messo in luce con una versione tutta sua di Gangnam Style, famoso successo da record mondiale del 2012 interpretato dal connazionale Psy.

