Kim Mn-Jae agli ottavi di finale con la Corea: «Giocherò anche infortunato»

«È stata dura guardare dalla panchina» dice Kim Min-Jae, il difensore sudcoreano de Napoli che non è andato ieri in campo con la sua nazionale nella sfida decisiva contro il Portogallo: «Hanno fatto tutti bene ma ora serve ancora di più» le sue parole.

Una sfida con se stesso: «Mi è dispiaciuto non essere in campo» ha detto Kim alla stampa presente. Un fastidio fisico non gli permette di essere al meglio: «Forse dovrei fermarmi ancora un po' ma giocherò anche se non al meglio agli ottavi».