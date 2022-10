Kim e la clausola «speciale»: attiva in estate solo per 15 giorni

Dopo le ottime prestazioni in questo avvio di stagione i riflettori di mercato si accenderanno anche su Kim Min Jae, difensore sudcoreano del Napoli che è arrivato l'ultima estate del Fenerbahce e si è immediatamente imposto in Serie A e Champions League con la maglia azzurra. Il club di De Laurentiis, al momento del contratto firmato, ha inserito anche una speciale clausola per difendersi dalle volontà degli altri club europei.

«La clausola di Kim non ha validità fino al 30 giugno 2023, quando poi si attiverà» ha spiegato Mattia Grassani, legale del club, a Radio Kiss Kiss. «La volontà della società, non solo per quanto riguarda Kim, laddove ci siano clausole, è quella di limitare in un tempo molto ristretto la validità della clausola. Per la semplice motivazione che così eventuali partenze e sostituzioni possono essere valutate per tempo. Per cui confermo che la clausola di cessione per Kim vale solo per quindici giorni».