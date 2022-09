Kim, le pressioni del post Koulibaly: «E mi volevano anche Inter e Juve»

«La pressione è grande da quando è andato via Kalidou Koulibaly ed io sono arrivato per sostituirlo e prenderne il posto». Queste le parole di Kim Min Jae, il difensore sudcoreano del Napoli che si è raccontato al canale MBC News del suo Paese in vista della prossima partecipazione al Mondiale. «Io sono qui per giocare per la prima volta in un grande campionato, ma anche in Champions League e nella Coppa del Mondo. Ora più che mai, sembra esserci un sacco di pressione».

Nello speciale dell'emittente sudcoreana, anche le parole di un collaboratore del difensore azzurro. «Inter, Juventus, Tottenham, Rennes e Roma hanno cercato di ingaggiare Kim, molti club hanno avuto delle riunioni in video. Noi però volevamo che Kim potesse giocare in una buona squadra con una certa continuità, e quella squadra era il Napoli».