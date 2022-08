Kim, primo gol da annali in Serie A e la dedica: «Per mia moglie»

Un gol speciale che resterà negli annali. Non è solo la prima rete con la maglia azzurra per Kim Min-Jae, ma l'ex Fenerbahce diventa anche il primo difensore coreano ad aver segnato un gol in Serie A (il terzo giocatore coreano in generale dopo Ahn Jung-Hwan e Lee Seung-Woo). Un gol con dedica speciale: «Questo è per mia moglie» scrive sui social Kim: il difensore del Napoli ha omaggiato la moglie della rete, un regalo speciale per il compleanno di qualche giorno fa.